Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210819-1: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz

Hürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Fußgängerin (84) an der Straße 'Am Komarhof' in Efferen leicht verletzt. Die 84-Jährige habe den Parkplatz eines Supermarkts überquert, als sie ein unbekannter Mercedesfahrer touchierte. Dabei kam die Seniorin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer habe die Seniorin im Anschluss mit dem silbernen oder weißen Mercedes in ein Krankenhaus gefahren. Der Mann habe eine hagere Statur und dunkle, schulterlange Haare.

Die Polizei Rhein-Erft bittet den beteiligten Fahrer und weitere Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

