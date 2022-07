POL-PB: Unbeabsichtigte Brandstiftung beim Unkrautabflämmen in Büren Weine am Samstagnachmittag

33098 Paderborn (ots) - Einbruch in den Marktkauf an der Detmolder Straße in Paderborn Tatzeit: Sonntag, 03.07.2022, 01:08 Uhr 33098 Paderborn, Detmolder Straße Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Alarmauslösung am Marktkauf in Paderborn an der Detmolder Straße. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten fest, dass die elektrische Eingangstür auseinander ...

mehr