Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Essen auf Herd vergessen; Brand von Mülltonne

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt derzeit das Polizeirevier Reutlingen nach einem Vorfall am frühen Donnerstagmorgen in Rommelsbach. Dort soll kurz nach 3.30 Uhr ein 26-Jähriger, der mit drei Begleitern zu Fuß auf der Bayernstraße unterwegs war, von einem Bekannten mit Pfefferspray besprüht worden sein. Der 26-Jährige und ein 27 Jahre alter Begleiter sollen den Tatverdächtigen anschließend geschlagen und getreten haben, ehe dieser flüchtete. Anwohner waren zwischenzeitlich auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war es innerhalb des alkoholisierten Quartetts offenbar zu weiteren Rangeleien gekommen. Zudem soll eine Anwohnerin beleidigt worden sein. Der 26-Jährige wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zu den möglichen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (rn)

Metzingen (RT): Mann durch Schläge verletzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht unter Telefon 07123/924-0 Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Mittwochabend ein Mann in der Stuttgarter Straße geschlagen worden sein soll. Der 45-Jährige gab an, dass er gegen 21.45 Uhr im Sitzbereich vor dem Haupteingang eines Einkaufszentrums von drei jugendlichen Tätern angegangen und niedergeschlagen worden sein soll. Anschließend war er nach Hause gelaufen und informierte von dort aus etwa eine halbe Stunde später die Polizei. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Von den Tatverdächtigen liegt bislang keine konkrete Beschreibung vor. (ms)

Münsingen (RT): Biker gestürzt

Auf der Seeburger Steige (B 465) ist am Mittwochvormittag ein Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt. Der 66-Jährige war mit seiner BMW kurz nach elf Uhr von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg unterwegs, als er im Auslauf einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen geriet und dort zu Fall kam. Zur Behandlung seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Maschine, an der Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (mr)

Denkendorf (ES): Aufgefahren und gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen erlitten. Die 17-Jährige war mit ihrem Motorroller gegen 7.10 Uhr auf der Vogelsangstraße unterwegs und fuhr dabei auf den abbremsenden Mercedes eines 52-Jährigen auf. Anschließend kam sie zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (mr)

Neuffen (ES): Fußgängerinnen von Pkw erfasst

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen haben zwei Fußgängerinnen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Neuffener Hauptstraße erlitten. Ein 51-Jähriger war gegen 10.50 Uhr mit einem Renault aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Discounters herausgefahren. Hierbei übersah er zwei 58 und 88 Jahre alte Frauen, die in dem Moment hinter seinem Fahrzeug vorbeiliefen. Der Pkw erfasste die beiden Fußgängerinnen, die hierauf zu Boden stürzten. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchmelder ausgelöst

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Mittwochnachmittag, gegen 14.50 Uhr, in der Hirschstraße in Echterdingen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort ergab, war in einem dortigen Einfamilienhaus das Essen auf dem Herd angebrannt, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung geführt hatte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Sachschaden war augenscheinlich ebenso nicht entstanden. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen gewesen sein, der sich am Mittwochnachmittag auf der Stuttgarter Straße ereignet hat. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Skoda Citigo befuhr gegen 17 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Neckartailfingen. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden Dacia Sandero eines 38-Jährigen auf, der aufgrund des stockenden Verkehrs warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia wiederum auf den davorstehenden Ford C-Max eines 72-Jährigen geschoben. Keiner der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt. Der Ford war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt. (ls)

Tübingen (TÜ): Gestürzte Radfahrerin

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Lustnau erlitten. Die 64-jährige Radfahrerin befuhr gegen 14.35 Uhr die Straße Stäudach, als sie in einer Kurve ersten Erkenntnissen nach aufgrund von nassem Laub zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich die Frau so schwer, dass sie von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrrad dürfte Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro entstanden sein. (ls)

Hirrlingen (TÜ): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zustande kam. Der 73-jährige Fahrer eines Mercedes Benz befuhr kurz vor 1.30 Uhr die L 391, als der Wagen auf Höhe der Einmündung zur L 389 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Hierbei streifte das Fahrzeug mehrere Verkehrsschilder, bis es schließlich auf einem Feldweg zum Stillstand kam. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde durch den Unfall jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (ls)

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen von der B 28 abgekommen. Der Mann war kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Seat im Bereich der Ausfahrt Jettenburg unterwegs, als der Pkw im Kurvenbereich nach rechts in den Grünstreifen geriet und gegen einen Zaun fuhr. Durch ein Abschleppunternehmen wurde das Fahrzeug geborgen. Obwohl sich der Schaden am Seat auf rund 5.000 Euro beläuft, dürfte er wohl fahrtauglich geblieben sein. Verletzt wurde der 46-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (mr)

Bisingen (ZAK): Bei Vorfahrtsmissachtung verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ist eine Person verletzt worden und ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro entstanden. Kurz nach 16 Uhr war ein 42 Jahre alter Omnibus-Lenker auf der Straße Hinter Stöck unterwegs und wollte in die vorfahrtsberechtigte Heidelbergstraße einbiegen. Nachdem er aufgrund des dortigen Verkehrs an der Einmündung zunächst angehalten hatte, fuhr er los. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem VW Caddy eines 30-Jährigen, der auf der Heidelbergstraße in Richtung Grosselfingen fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Autofahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Mülltonne in Brand geraten

In der Innenstadt von Ebingen ist am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache eine blaue Mülltonne in Brand geraten. Ein Passant bemerkte das Feuer im Bereich Martinstraße / Rehgasse kurz nach 18.30 Uhr. Durch einen weiteren Zeugen konnten die Flammen unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die Höhe des Schadens an dem Abfallbehälter steht noch nicht fest. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell