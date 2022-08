POL-RTK: +++Brand eines Waldstückes+++Körperverletzungen auf Kerbeveranstaltungen+++Diebstahl von Portemonnaie+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Körperverletzung auf Kerbeveranstaltung

65527 Niedernhausen-Königshofen, Festplatzgelände, Samstag 20.08.22, 00.40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Verlauf der Kerbveranstaltung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei stark alkoholisierten 23jährigen Brüdern und einem Mitarbeiter der beauftragten Securityfirma. Im Verlauf des Streites wurden beide Brüder verletzt. Einer der beiden wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes war bei Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort und konnte auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein (06126-93940) in Verbindung zu setzen.

Waldbrand

65510 Hünstetten, Waldgebiet zw. Görsroth und Wallbach, Samstag, 20.08.2022, 08:40 Uhr

Am Samstagmorgen, gegen 08.40 Uhr, kam es in dem Waldstück zw. Wallbach und Görsroth zu einem Flächenbrand. Hiervon waren ca. 1000qm betroffen. Durch den Einsatz mehrerer Ortsfeuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen keine zu Schaden. Eine Straftat kann in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei übernommen. Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 -0.

Diebstahl von Geldbeutel mit anschließenden Abbuchungen

Walluf, Untere Martinsthaler Straße,

Samstag, 20.08.2022, 13:00 - 14:00 Uhr

Am Samstagmittag kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr in einem Supermarkt in Walluf zu einem zunächst unbemerkten Diebstahl einer Geldbörse. Die 82-jährige geschädigte Walluferin bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte. Kurze Zeit später kam es, trotz eingeleiteter Kartensperrung, zu insgesamt acht unberechtigten Abbuchungen mit der EC- und Kreditkarte. Unglücklicherweise hatte die Geschädigte die zugehörigen PINs ihrer Bankkarten ebenfalls im Geldbeutel aufbewahrt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500EUR. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Bankkarten zusammen mit den dazugehörigen PINs an einem Ort aufzubewahren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eltville, unter der 06123/9090-0, in Verbindung zu setzen.

Körperliche Auseinandersetzung auf Rauenthaler Kirchweih- & Weinfest

Eltville-Rauenthal, Martinsthaler Straße, Sonntag, 21.08.22, 01:08 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:08 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei männlichen Besuchern der "Rauenthaler Kerb". Eine 17-jährige Eltvillerin wollte die beiden Streithähne auseinanderhalten und wurde dabei selbst leicht verletzt. Sie musste anschließend zur weiteren Abklärung in einem Wiesbadener Krankenhaus untersucht werden. Der 23-jährige Beschuldigte aus Eltville konnte von der Polizei angetroffen werden. Dieser muss mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen und erhielt einen Platzverweis für das Festgelände. Während der Sachverhaltsaufnahme kam es immer wieder zu Solidarisierungseffekten aus dem Kreis der Schaulustigen. Die eingesetzten Beamten erteilten daraufhin mehreren Personen Platzverweise für das Festgelände. Hinweise nimmt die Polizei Eltville unter der 06123/9090-0 entgegen.

