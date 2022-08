PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Lichtungsbrand in Waldgebiet +++ Erheblicher Fahrzeugschaden durch Vandalismus +++ Autofahrerin unter Drogeneinfluss erwischt

Bad Schwalbach (ots)

1. Brand einer kleinen Lichtung,

Wald zwischen Bechtheim und Wallrabenstein, Dienstag, 16.08.2022, 22:20 Uhr

(jn)Der Brand einer kleineren Lichtung bei Hünstetten hat am Dienstagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Gegen 22:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Feuerschein in einem Waldgebiet zwischen Bechtheim und Wallrabenstein gemeldet. Daraufhin entdeckten die Wehren brennendes Totholz auf einer kleinen, steil ansteigenden Lichtung auf einer Fläche von circa 300 Quadratmetern. Der Brand konnte noch vor Mitternacht gelöscht werden.

Aktuelle Erkenntnisse zur Entstehung des Feuers liegen der Polizei bis dato nicht vor. Eine vorsätzliche Brandlegung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Deshalb bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei potentielle Zeugen, die am Dienstagabend in dem Waldgebiet unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. Fahrzeug von Paketzusteller mutwillig beschädigt, Idstein, Wörsdorf, Siebenmorgenweg, Mittwoch, 17.08.2022, 00:30 Uhr bis 05:00 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro an einem Ford Transit verursacht, der in einem Idsteiner Ortsteil parkte. Das Paketzusteller-Fahrzeug war zuletzt um 00:30 Uhr ohne Beschädigungen im Siebenmorgenweg am Wörsdorfer Bahnhof gesehen worden. Gegen 05:00 Uhr musste der Halter dann Dellen und Kratzer feststellen, die sich über mehrere Fahrzeugseiten und -teile erstreckten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei in Idstein ermittelt und bittet um Hinweise in der Sache unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0.

3. Junge Frau berauscht am Steuer,

Aarbergen, Michelbach, Hauptstraße, Dienstag, 16.08.2022, 22:06 Uhr

(jn)Auf der Hauptstraße im Aarbergener Ortsteil Michelbach ist am gestrigen Abend eine 22-jährige Autofahrerin kontrolliert worden, die sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten muss. Gegen 22:00 Uhr unterzogen die Bad Schwalbacher Polizisten die Frau einer Kontrolle, bei der sich Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums ergaben. Als auch ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin reagierte, musste sie zwecks Blutentnahme und weiterer Maßnahmen mit auf die Polizeistation. Das ausstehende Blutergebnis wird nun Aufschluss darüber geben, inwiefern die Frau tatsächlich fahruntauglich war.

4. Mercedes GLC bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Idstein, Zissenbach, Dienstag, 16.08.2022, 11:15 Uhr bis 17:05 Uhr

(jn)Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 Euro an einem Mercedes GLC zu kümmern, ist im Verlauf des Dienstages ein Verkehrsteilnehmer in Idstein von einer Unfallstelle geflüchtet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das unbekannte Fahrzeug den beschädigten Wagen beim Ausparken auf dem Parkplatz der Sportanlage Zissenbach beschädigte. Die Tatzeit dürfte zwischen 11:15 Uhr und 17:05 Uhr liegen.

Nun ermittelt die Polizei in Idstein wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell