PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann mit Reizgas besprüht +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Einbruch im Jugendzentrum +++ Feuerwehr löscht Waldbrand bei Idstein-Niederrod +++ Motorradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann mit Reizgas besprüht,

Bad Schwalbach, Rheinstraße, 13.08.2022, gg. 10.40 Uhr

(pa)In der Bad Schwalbacher Rheinstraße wurde am Samstagvormittag ein 24-Jähriger mit Reizgas besprüht und verletzt. Der Geschädigte hielt sich gegen 10.40 Uhr an einer Bushaltestelle auf, als ein Mann an ihn herantrat und ihm mit einem Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Daraufhin kam es zum einem Gerangel, bei dem der 24-jährige zu Boden ging. Der Täter flüchtete anschließend auf einem Fahrrad. Der verletzte 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Wiesbadener, gegen den nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Als Anlass der Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit im privaten Bereich zugrunde liegen. Mögliche noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter (06124) 7078 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

2. Diebstahl aus Wohnung,

Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße, Freitag, 12.08.2022, 14:50 Uhr

(Kr)Am Freitagmittag kam es in Taunusstein-Neuhof in der Idsteiner Straße zu einem Diebstahl aus Einfamilienhaus. Die unbekannte Täterin betrat unbefugt das Haus und entwendete aus der Küche ein Smartphone und Bargeld. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Diebstahl um 14:50 Uhr ereignete und folgende Täterbeschreibung vorliegt: Weibliche korpulente Person, ca. 1,60m groß, rötlich-orange Haare zu einem "Dutt" gebunden, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem T-Shirt und zwei Umhängetaschen. Der Wert des Diebesgut liegt bei über 700 Euro. Zeuginnen/Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124 / 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Taunusstein-Hahn, Röderweg, Samstag, 13.08.2022, 14:00 Uhr (Kr)Unbekannte Täter haben in Taunusstein-Hahn in der Röderstraße am Samstagnachmittag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie entwendeten anschließend alle Zigaretten und das gesamte Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124 / 7078-0 entgegen.

4. Einbruch im Jugendzentrum,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Freitag, 12.08.2022 bis Sonntag, 14.08.2022, 14:00 Uhr (Kr) In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag kam es in Niedernhausen im Jugendzentrum in der Idsteiner Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in das Jugendzentrum ein. Sie entwendeten diverse elektronische Geräte im Wert von über 1.000 Euro. Die Polizei in Idstein bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06126 / 9394-0

5. Feuerwehr löscht Waldbrand bei Idstein-Niederrod, Idstein, Waldgemarkung zwischen Niederrod, Oberrod und Kröftel, 14.08.2022, gg. 11.45 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag kam es bei Idstein-Niederrod zu einem Waldbrand. Gegen 11.45 Uhr meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung in einem Waldstück zwischen Niederrod, Oberrod und Kröftel. Nachdem die Brandstelle im Bereich "Schanze" lokalisiert werden konnte, gelang es den eingesetzten Feuerwehren, eine weitere Ausbreitung zu verhindern und den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Der von dem Feuer betroffene Bereich wird auf etwa 500 Quadratmeter geschätzt. Zur Brandursache liegen aktuell keine näheren Erkenntnisse vor. Eine vorsätzliche Verursachung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345 - 0 entgegen.

6. Motorradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen, Wispertal, Landesstraße 3372 zwischen Bundesstraße 260 und Reitallee in Bad Schwalbach, Samstag, 13.08.2022

(jn)Am vergangenen Samstag fanden im Wispertal und an der L 3372 zwischen der B 260 und der Reitallee in Bad Schwalbach Verkehrskontrollen statt. Ihr Hauptaugenmerk legten die Einsatzkräfte dabei auf Zweiräder sowie das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sämtlicher Verkehrsteilnehmer, wobei lediglich Motorradfahrer geschwindigkeitstechnisch negativ auffielen. Trauriger Spitzenreiter war ein 54-jähriger Ducati-Fahrer aus Beckum, der mit 117 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen wurde. Von den 93 Motorräder, die näher in Augenschein genommen wurden, mussten in 25 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Unter anderem mussten sich fünf Motorradfahrer für die Weiterfahrt zugelassene Schutzhelme besorgen, da sie Exemplare trugen, die für den Straßenverkehr nicht zugelassen waren. In anderen Fällen wiesen die Reifen nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe auf oder die Betriebserlaubnis war erloschen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell