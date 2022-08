PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schusswaffe im Rhein gefunden+++Katalysator ausgebaut und entwendet+++Berauschter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Bad Schwalbach (ots)

1. Schusswaffe im Rhein gefunden, Eltville am Rhein, Freitag, 12.08.2022, 18:40 Uhr

Am Freitagabend wurde durch Passanten eine Pistole im Flussbett des Rheins, in Höhe der Kurfürstlichen Burg festgestellt. Die Auffindesituation lässt vermuten, dass die Pistole schon länger an der Stelle lag und erst jetzt, bedingt durch den niedrigen Pegelstand des Rheins freigelegt wurde. Die Pistole wurde durch die Polizei sichergestellt und der Kriminalpolizei zur weiteren Untersuchung zugeführt.

2. Katalysator ausgebaut und entwendet, Eltville am Rhein, Freitag, 12.08.2022, 23 Uhr bis Samstag, 13.08.2022, 10 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Weinbergstraße an einem geparkten Opel den Katalysator ausgebaut und entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer 06123 90900 zu melden.

3. Berauschter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, Eltville am Rhein, Samstag, 13.08.2022, 22:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei in Eltville einen betrunkenen und berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 38-jährige Mann aus Kiedrich fuhr in der Erbacher Straße mit seinem Opel in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zuvor Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Der Mann wurde festgenommen und durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Nachdem auch der Führerschein sichergestellt war, wurde der 38-jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

gefertigt: Imhof, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell