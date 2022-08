PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fassade von Geschäfts- und Ärztehaus bei Brand beschädigt +++ Meterlanger Holzstapel in Waldgebiet brennt +++ Fahrzeugführer unter Drogen und Alkohol kontrolliert +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Fassade von Geschäfts- und Ärztehaus bei Brand beschädigt, Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Donnerstag, 11.08.2022, 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Brand in Rüdesheim die Fassade eines Geschäfts- und Ärztehauses beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Gegen 16:30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei die Mitteilung, dass es in der Europastraße im Bereich des dortigen Gebäudekomplexes brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen an der Gebäuderückseite mehrere Kartons und Altpapier in Brand. Teile der Flammen hatten bereits die angrenzende Hauswand und mehrere Klimageneratoren beschädigt. Der Feuerwehr gelang es daraufhin den Brand umgehend zu löschen. Zeitgleich evakuierten die eingesetzten Polizeistreifen alle im Haus befindlichen Personen. Diese konnten das Gebäude im Anschluss wieder uneingeschränkt betreten. Bei dem Versuch den Brand zu löschen, verletzte sich ein Mann vor dem Eintreffen der Feuerwehr leicht und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr ungehindert gewährleisten zu können, wurde die Europastraße kurzzeitig gesperrt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Meterlanger Holzstapel in Waldgebiet brennt, Hünstetten-Wallrabenstein, Waldweg nahe dem Langenbach / L 3277 Freitag, 12.08.2022, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sorgte ein brennender Holzstapel in einem Waldgebiet bei Wallrabenstein für einen Großeinsatz umliegender Feuerwehren. Gegen 02:00 Uhr meldete ein Zeuge den Brand des rund 30 Meter langen und über drei Meter hohen Holzstapels, welcher sich auf einem Feldweg nahe des "Langenbach" befand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das gesamte Holz bereits in Flammen. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren konnte das Übergreifen auf die angrenzenden Waldflächen verhindert und der Brand gelöscht werden. Die Löscharbeiten dauert bis in die frühen Morgenstunden an. Da derzeit ein vorsätzliches Entzünden des Holzstapels nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Fahrzeugführer unter Drogen und Alkohol kontrolliert, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Freitag, 12.08.2022, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag zogen Beamte einen unter Alkohol und Drogen stehenden Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Gegen 02:00 Uhr war eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach nicht untätig und kontrollierte in ihrem Stationsgebiet die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. In der Aarstraße in Taunusstein-Wehen fiel ihnen ein Dacia Logan auf. Es folgte eine Kontrolle des 34-jährigen Fahrzeugführers. Hierbei ergaben sich bei dem in Eppstein wohnenden Mann konkrete Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Drogen. Zwei durchgeführte Tests bestätigten die Annahme. Hieraufhin sah sich der Mann auf der Polizeidienststelle wieder, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Des Weiteren stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Im Anschluss durfte der 34-Jährige seinen Weg fortsetzen.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

