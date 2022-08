PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Strommast in Brand gesteckt +++ Grünstreifen neben Firmengebäude brennt +++ Unfall mit Verletzten bei Lorch

Bad Schwalbach (ots)

1. Strommast in Brand gesteckt, Idstein-Wörsdorf, Am Nassen Berg, festgestellt: Dienstag, 09.08.2022, 06:00 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagmorgen wurde in Idstein-Wörsdorf ein Strommast in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen. Gegen 06:00 Uhr stellte eine Spaziergängerin in der Straße "Am Nassen Berg" den bereits in Brand stehenden Stamm des Strommastes fest und informierte Feuerwehr und Polizei. Den Feuerwehrkräften gelang es den Mast, welcher unweit eines Golfplatzes liegt, zu löschen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kommt eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Feuer in Betracht. Deswegen hat die Polizeistation in Idstein die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Grünstreifen neben Firmengebäude brennt, Waldems-Esch, Auf der Lind, Dienstag, 09.08.2022, 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brannte ein Grünstreifen auf einem Firmengelände in Waldems-Esch. Gegen 07:00 Uhr stellten Mitarbeiter den Brand des Pflanzenstreifens auf ihrem Bürogelände in der Straße "Auf der Lind" fest und wählten den Notruf. Noch bevor die umliegenden Feuerwehren an dem Brandort eingetroffen waren, hatten Angestellte der Firma den Brand bereits zu großen Teilen gelöscht. Die Feuerwehr übernahm nun die Beseitigung der letzten Glutnester. Neben dem Grünstreifen wurde auch Teile einer angrenzenden Bürofassade beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Da derzeit eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Idsteiner Polizei in der Sache und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

3. Unfall mit Verletzten bei Lorch, Landesstraße 3454, Lorch / Rüdesheim-Presberg, Dienstag, 09.08.2022, 15:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L3454 zwischen Lorch und Presberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Beteiligte verletzten. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Lorch in einem Opel Meriva die Landesstraße von Lorch nach Presberg. In einer Kurve verlor der Mann aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Pkw frontal mit dem Skoda Yeti einer entgegenkommenden 57-Jährigen zusammen. Beide verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ihre jeweiligen Pkw mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle musste bis etwa 18 Uhr gesperrt bleiben.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell