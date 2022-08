PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Bleidenstadter Restaurant +++ Korrektur zur Pressemeldung vom 08.08.2022 - Diebstahl von Ferrari +++ Geschwindigkeitsmessung in Waldems

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher entwenden Fleisch und Bargeld, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, Nacht zum Montag, 08.08.2022

(jn)Im Taunussteiner Ortsteil Bleidenstadt waren in der Nacht zum Montag Einbrecher unterwegs, die es auf ein Restaurant abgesehen hatten. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zu einer Gaststätte in der Aarstraße. Bei der Absuche nach Beute nahmen die Unbekannten Bargeld und Fleischware im Wert von mehreren Tausend Euro an sich und flüchteten unerkannt.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0.

2. Korrektur zur Pressemeldung Nummer 2. vom 08.08.2022, Ferrari entwendet, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Oestricher Weg, Freitag, 05.08.2022, 20:00 Uhr bis Sonntag, 07.08.2022, 11:25 Uhr

(jn)Wie gestern berichtet haben unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes im Oestricher Weg in Hallgarten einen Ferrari entwendet. Entgegen der gestrigen Beschreibung war das Fahrzeug nicht rot, sondern schwarz.

Wir bitten darum, dieses Versehen zu entschuldigen.

Hinweise werden weiterhin von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

3. Wenig Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen, Waldems, Steinfischbach, Escher Straße, Hünstetten-Oberlibbach, Montag, 08.08.2022

(jn)Polizisten der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben am Montag zwei Geschwindigkeitsmessungen in Waldems und in Hünstetten durchgeführt. Sowohl bei der Messung zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr in Steinfischbach in der Escher Straße als auch im Verlauf der Überprüfung zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr in Hünstetten-Oberlibbach waren kaum Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Lediglich bei vier Verkehrsteilnehmern mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell