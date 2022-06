Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsstraftaten in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(bue) Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Durch Beamte des PK Elze wurde am 15.06.2022 gegen 12:05 Uhr ein E-Scooter im Kampweg in 31028 Gronau (Leine) kontrolliert. Am E-Scooter war ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht, das lediglich für das Versicherungsjahr 2021 gültig gewesen ist. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. In der Folge wurde gegen den 29-jährigen Führer des E-Scooters ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis infolge einer Überladung

Durch weitere Beamte des PK Elze wurde am 15.06.2022 gegen 13:55 Uhr in der Robert-Hamelin-Straße in 31028 Gronau (Leine) ein Kleintransporter kontrolliert, dessen hintere Reifen auffällig stark eingedrückt waren. Der Grund hierfür konnte schnell ermittelt werden. Der Kleintransporter war mit einem Sand/Kiesgemisch be- und offensichtlich auch überladen. Bei einer anschließenden Wiegung konnte ein Gesamtgewicht von 4600kg festgestellt werden. Da der 35-jährige Fahrzeugführer lediglich den Besitz der Führerscheinklasse B nachweisen konnte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der griechische Fahrzeugführer zudem über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Kleintransporter wurde schließlich unter Aufsicht der Beamten um 1100kg Ladung entlastet.

