Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl in einem Alfelder Supermarkt

Hildesheim (ots)

Alfeld -(ni) Ein unbekannter Täter entwendet am 15.06.2022, gegen 11:15 Uhr, einer 74-jährigen Alfelderin die Geldbörse in einem Supermarkt in der neuen Wiese. Neben Bargeld werden auch noch Ausweis und Scheckkarte gestohlen. Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. In dem Geschäft wird die Geschädigte durch einen Mann angerempelt und später noch angesprochen. An der Kasse stellt sie fest, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche genommen worden ist. Die Person sprach gebrochenes Deutsch und ist vermutlich Osteuropäer, ca. 180 cm groß und schlank sowie dunkelhaarig. Bekleidet war der Mann mit einem blauweiß karierten Hemd und einer hellgrauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-0 entgegen.

