Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13-Jähriger wusste sich zu helfen - Drei Tatverdächtige nach versuchtem Raub ermittelt

Gummersbach (ots)

Ein 13-Jähriger ist am Donnerstag (11. August, gegen 18 Uhr) am Busbahnhof in Gummersbach von mehreren Jugendlichen bedroht worden. Der 13-Jährige wartete nach eigenen Angaben im Bereich der Treppe auf seinen Bus als plötzlich vier bis fünf Jugendliche ihn umringten. Die Gruppe forderte von ihm die Herausgabe seines Handys und seiner Kette und drohte ihm Schläge an. Der 13-Jährige ließ sich nicht beeindrucken, behielt seine Wertgegenstände und entfernte sich von den Jugendlichen. Diese folgten ihm und schlugen ihn einmal, bevor der 13-Jährige in seinen Bus einsteigen konnte. Kurze Zeit später kam er mit seinem Vater zurück zum Busbahnhof, wo sie noch drei der Täter antrafen. Als diese den Vater erblickten, flüchteten sie. Die nun hinzugerufene Polizei traf drei Tatverdächtige im Nahbereich an. Es handelte sich um einen 14-Jährigen und zwei 15-Jährige. Diese mussten mit zur Wache, wo sie nach erfolgter Identitätsfeststellung an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Ermittlungen bezüglich der versuchten räuberischen Erpressung dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Busbahnhofs etwas beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

