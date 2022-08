Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Autowerkstatt

Gummersbach (ots)

In eine Kfz-Werkstatt in Gummersbach-Derschlag sind Kriminelle zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (11. August) eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr abends und 7:20 Uhr morgens Zugang zu dem Firmengelände eines Autohauses in der Kölner Straße. Sie bogen die Stahlgitter vor einem Fenster auseinander, öffneten das Fenster und gelangten so ins Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie einen Diagnose-Laptop.

Bereits einen Tag zuvor ist auf dem Parkplatz des Autohauses in einen Pkw eingebrochen worden. Hier lag die Tatzeit zwischen Dienstag, 16:45 Uhr und Mittwoch, 7:15 Uhr.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

