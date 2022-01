Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Uedding: Rollerfahrer von Pkw erfasst

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Krefelder Straße Ecke Nordring hat sich am Donnerstag, 27. Januar, gegen 17.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Im Kreuzungsbereich stießen ein Pkw und ein Roller zusammen. Der 44-jährige Rollerfahrer hat dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei stieß die 58-jährige Frau am Steuer des Autos beim Abbiegen mit dem ihr entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Der 44-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell