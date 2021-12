Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht im Kreisverkehr

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Ford-Fahrer fuhr am Freitag gegen 8:15 Uhr in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein Bus im Kreisel fuhr. Der Busfahrer wich aus und zerkratzte bei diesem Manöver mit seinem Fahrzeug die Randbegrenzung des Kreisverkehrs. Unerlaubt fuhr der Ford-Fahrer davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell