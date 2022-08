Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Scheibe eingeschlagen - Navi gestohlen

Reichshof (ots)

Mit einem Stein haben Unbekannte am Donnerstag (11. August) eine Autoscheibe eines grauen Opel Corsa eingeschlagen. Der Wagen parkte auf einem P+R Parkplatz an der B 256 im Bereich Sengelbusch. Zwischen 5:30 Uhr und 14:30 Uhr zerstörten die Täter die Scheibe an der Beifahrerseite und entwendeten ein mobiles Navigationsgerät.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

