Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbrüche in Bretten - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Bretten und Diedelsheim in Firmen ein und entwendeten Bargeld.

Am Samstag gegen 00.45 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Wilhelmstraße in Bretten ein und erbeuteten Bargeld. Nach bisherigem Sachstand hebelten die Einbrecher ein Fenster der Bäckereifiliale auf und entwendeten Bargeld aus einem Tresor und einer Kasse.

In der Zeit zwischen Sonntag 00.00 Uhr und Montag gegen 22.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Unternehmen in Bretten Diedelsheim ein und entwendeten aus den Büroräumen mehrere Elektrogeräte. Während die Höhe des Diebesgutes auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt wird, ist der Sachschaden derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

