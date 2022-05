Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Gartenanlage unterwegs

Altenburg (ots)

Am Freitag wurde bekannt, dass in der Nacht vorher Diebe im Bereich der Kleingartenanlage "Zur Kiste" in der Mittelstraße unterwegs waren. Dort wurde eine Gartenlaube gewaltsam geöffnet und anschließend daraus mehrere Gartengeräte entwendet. Neben dem Stehlschaden entstand an der Gartenlaube Sachschaden. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter nimmt die PI Altenburger Land unter 03447/471-0 entgegen.

