LPI-G: aggressiver Ladendieb

Weida (ots) - Am 21.05.2022 gegen 00:45 Uhr wurde eine Streife auf einen E-Scooterfahrer in der Geraer Straße in Weida aufmerksam. Die anschließend durchgeführte Verkehrskontrolle ergab, dass der 35 jährige Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Bei dem Fahrer wurde die Blutentnahme angeordnet und ihn erwartet eine empfindliche Geldstrafe samt Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

