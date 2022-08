PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann gibt Granate bei Polizei ab +++ E-Roller gestohlen +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ VW Golf beschädigt und davongefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann gibt Granate bei Polizei ab,

Eltville am Rhein, 15.08.2022, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Montag sorgte der Fund eines Eltviller Bürgers bei der örtlichen Polizeistation kurzzeitig für Aufregung. Gegen 13.00 Uhr meldete sich ein Mann, der zuvor bei dem derzeitigen Niedrigwasser im trockenen Flussbett des Rheins unterwegs gewesen war. Dabei hatte er einen metallenen Gegenstand gefunden, den er nicht so recht einordnen konnte. Der Finder entschloss sich, mit dem Fundstück die Polizeistation Eltville aufzusuchen, um den Gegenstand begutachten zu lassen. Dort erkannte man schnell, dass es sich bei dem Fund um Kriegsmunition - genauer gesagt eine Sprenggranate - handelte. Daraufhin wurde umgehend der Besucherparkplatz, auf dem der Bürger das Fundstück abgelegt hatte, abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst verständigt. Dieser konnte vor Ort glücklicherweise feststellen, dass die Sprengladung der Granate im Laufe der Jahre augenscheinlich herausgespült worden war. Die Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich auf die Gefährlichkeit unbekannter Fundstücke hin. Gerade bei den aktuellen Wasserständen kann es vorkommen, dass jahrzehntealte Munition ans Tageslicht kommt. Von solchen Fundstücken kann eine lebensbedrohliche Gefahr ausgehen. Sollten Sie selbst derartige Gegenstände entdecken, belassen Sie diese bitte unbedingt an Ort und Stelle und verständigen Sie die Polizei.

2. E-Roller gestohlen,

Eltville am Rhein, Freygäßchen, Dienstag, 16.08.2022, 02:00 - 08:00 Uhr

(my)In Eltville wurde am Dienstag ein Elektrokleinstfahrzeug entwendet. In den frühen Morgenstunden betraten unbekannte Täter unberechtigt ein Grundstück in der Straße "Freygäßchen". Aus dem dortigem Hof stahlen die Täter einen abgestellten E-Scooter im Wert von ca. 299EUR.

Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

3. Versuchter Wohnungseinbruch,

Bad Schwalbach, Platter Straße, Samstag, 06.08.2022, 10:00 Uhr bis Samstag, 13.08.2022, 18:00 Uhr

(my)In einem Mehrparteienhaus in der Platter Straße in Bad Schwalbach kam es im Laufe der vergangenen Woche zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter versuchten im Kellergeschoss, eine Wohnungstür des Hauses aufzuhebeln. Die Wohnungseingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch Stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. An der Wohnungstür entstanden diverse Beschädigungen. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit noch keine vor.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 entgegen.

4. VW Golf beschädigt und davongefahren, Geisenheim, Rosengasse, Sonntag, 14.08.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 15.08.2022, 12:00 Uhr

(ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht ist in Geisenheim ein VW Golf Sportsvan beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagmittag, 12:00 Uhr in der Rosengasse in einer Parkbucht. Vermutlich fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer bei einem Ein- oder Ausparkmanöver gegen den geparkten Volkswagen. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell