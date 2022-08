PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bei Streit Außenspiegel beschädigt +++ Mehrere Zusammenstöße mit Wildtieren - Vorsicht geboten! +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Bei Streit Außenspiegel beschädigt, Rüdesheim am Rhein, Peterstraße Donnerstag, 18.08.2022, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Rüdesheim aus einer Personengruppe heraus ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Gegen 02:30 Uhr vernahmen Anwohner der Peterstraße ein Streitgespräch zwischen zwei Männern und einer Frau, in dessen Verlauf einer der Drei gegen einen geparkten grauen BMW getreten und dessen Außenspiegel beschädigt habe. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Adolf-Kohl-Platz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Eine Personenbeschreibung der drei Streithähne liegt derzeit nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass die beteiligte Frau blond Haare hatte.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Mehrere Zusammenstöße mit Wildtieren - Vorsicht geboten! Rheingau-Taunus-Kreis, Donnerstag, 18.08.2022 bis Freitag, 19.08.2022

(fh)Die Polizei weist mit Blick auf die aktuell wieder rasant steigenden Zahlen von Wildunfällen auf deren Gefahren hin. Alleine in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu insgesamt fünf Zusammenstößen mit Wildtieren, bei denen die angefahrenen Tiere in den meisten Fällen an der Unfallstelle verendeten und ein erheblicher Gesamtschaden entstand. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich die Unfälle unter anderem in Hohenstein, Schlangenbad und Niedernhausen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen und -führer sowie Mitfahrende verletzten sich glücklicherweise nicht. Die Polizei rät: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell