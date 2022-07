Polizei Dortmund

POL-DO: Diensthund stellt Tatverdächtigen nach Körperverletzung in Dortmund-Wickede

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0801

Nach einer Körperverletzung auf dem Wickeder Hellweg am vergangenen Mittwochabend (20.7.) konnte der Tatverdächtige durch einen Diensthund in Dortmund-Wickede gestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich eine Gruppe von drei Jugendlichen an der Haltestelle "Bockumweg" in Dortmund-Wickede auf. Gegen 21.15 Uhr fiel ihnen ein 39-jähriger Mann aus Dortmund auf, der die Gruppe verbal aggressiv ansprach. Nachdem er eine Scheibe an der Haltestelle beschädigte, flüchteten die Jugendlichen zu einem nahegelegenen Kiosk auf dem Wickeder Hellweg. Der 39-Jährige folgte der Gruppe und schlug einen 18-jährigen Dortmunder, sowie einen 16-Jährigen aus Dortmund. Anschließend flüchtete der alkoholisierte 39-Jährige. Die verständigten Polizisten trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in einem nicht weit entfernten Hinterhof an. Ein mitgeführter Diensthund hat den Dortmunder scheinbar so sehr beeindruckt, dass er sich widerstandslos festnehmen ließ.

Die Polizisten brachten den weiterhin aggressiven Mann ins Polizeigewahrsam, wo er die Nacht verbrachte.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell