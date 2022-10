POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 17.10.2022, gegen 14:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Deichstraße, in der Nähe zur Einmündung der Weserstraße, in Berne. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Personen, die verdächtige ...

mehr