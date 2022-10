Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 17.10.2022, gegen 14:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Deichstraße, in der Nähe zur Einmündung der Weserstraße, in Berne.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

