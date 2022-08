Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Berne schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Dienstag, 16. August 2022, 06:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Berne schwer verletzt.

Der 45-Jährige aus Berne befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Ollener Straße in Richtung Hiddigwarden. In etwa in Höhe von Gerdes Hellmer wollte ein 21-jähriger Berner mit einem VW von einem Grundstück auf die Ollener Straße fahren und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers. Dieser kollidierte mit der Front des Pkws und kam zu Fall. Er erlitt schwere Verletzungen an einer Hand und einem Bein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Schäden wurden auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell