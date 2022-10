Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 02./03.10.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Garrel, Petersfelder Straße; Montag., 03.10.2022, 01:30 Uhr Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln befuhr die Petersfelder Straße von Garrel in Richtung B72. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 31-Jähriger aus Oldenburg zu Fuß die Fahrbahn. Der Fußgänger wurde vom PKW erfasst und schwer verletzt ins das Evangelische Krankenhaus Oldenburg eingeliefert. Am PKW entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Einbruchdiebstahl in Cloppenburg

Am Montagmorgen, gegen 05.30 Uhr, wird eine Alarmauslösung in einem Verkaufsshop in der Bahnhofstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei wird wird eine aufgebrochene Eingangstür festgestellt. Aus dem Verkaufsshop werden aus der Auslage mehrere Router und Mobiltelefone (unbrauchbare Demogeräte!!) entwendet. In diesem Zusammenhang wird vor dem Erwerb von 'günstigen' IPhone 14-Geräten über einschlägige Verkaufsplattformen gewarnt. Der Wert der Beute lässt sich nicht genau beziffern.

