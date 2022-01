Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach Ladendiebstahl eingeleitet

Kehl (ots)

Eine 42-jährige Frau wurde am frühen Montagmittag in einem Drogeriemarkt beim Diebstahl ertappt. Die mutmaßliche Ladendiebin soll an der Kasse nicht alle eingepackten Artikel bezahlt haben, weshalb die Diebstahlssicherung ausgelöst habe. Ein Mitarbeiter reagierte sofort, sprach die Frau an und verständigte die Polizei. Die 42-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

