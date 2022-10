Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01.10.-02.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 01.10.2022, zwischen 17:00 - 20:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit unbekanntem Fahrzeug den auf einem Parkstreifen in der Münsterstraße Höhe Hotel M24 geparkten Pkw des Geschädigten. Der Verursacher bzw. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-9430 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, den 01.10.2022, gegen 21:40 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Vechta, Gildestraße, zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 24-Jährigen aus Vechta. Nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten schlugen zwei männliche Täter gemeinsam auf das Opfer ein. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter flüchteten aus der Gaststätte, nachdem weitere Gäste dem Opfer zur Hilfe kamen. Durch das Opfer konnte ein 47-Jähriger aus Vechta als Täter identifiziert werden. Die Personalien des zweiten Täters sind zurzeit noch unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 23:50 Uhr, wurden die beiden 21- und 24-jährigen Opfer auf der Clemens-August-Straße in Dinklage, im Bereich des dortigen Krankenhauses, von einer unbekannten Personengruppe (6-8 Personen) angesprochen und unvermittelt angegriffen. Beide Opfer wurden durch Schläge mehrerer Täter leicht verletzt. Die Tätergruppe flüchtete anschließend in Richtung Schulstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Dinklage unter der Telefonnummer 04443-977490 in Verbindung zu setzen.

