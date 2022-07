Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung

Olzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 10.07.2022, gegen 04.30 Uhr, kam es auf der "Bit-Party" an der Grillhütte in Olzheim im Bereich der Toiletten zu einer Körperverletzung an einem 23-jährigen aus der VG Prüm.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell