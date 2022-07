Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall

Bitburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 10.07.2022, wurde die Polizeiinspektion Bitburg darüber informiert, dass es im Ostring in Bitburg zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Hierbei befuhr ein 31- Jähriger Motorradfahrer den Ostring und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem am Straßenrand parkenden PKW. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen und verstarb infolgedessen an der Unfallstelle. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang beauftragt.

