Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mainz, A60, Motorradfahrer stürzt und Verursacher flüchtet

Heidesheim (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es auf der A 60 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 19-jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen war mit seinem Leichtkraftrad auf der A 60 in Richtung Bingen unterwegs. In Höhe der Anschlußstelle Mainz-Finthen wechselte ein PKW den Fahrstreifen, weshalb der 19-jähriger ausweichen musste. Er kam daraufhin mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Hierbei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der am Unfall beteiligte PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132-9500 zu melden.

