Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit PKW auf Autobahn überschlagen

A 63/Albig (ots)

Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer am 14.6.2022 gegen 22:30 Uhr bei einem Überschlag mit seinem PKW auf der A 63 bei Albig. Dabei fuhr der 33-Jährige in Richtung Mainz. Da er offenbar abgelenkt war, kam er in Höhe Albig von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, geriet das Fahrzeug ins Schlingern, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich schließlich. Zum Schluss kam der PKW auf dem Dach in der Böschung des Grünbereichs neben der Fahrbahn zum Liegen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen am Rücken und an den Knien. Er konnte sich selbständig aus dem PKW befreien und die Polizei verständigen. Anschließend wurde er zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten bei dem 33-Jährigen Drogeneinfluss fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dem 33-Jährigen droht nun ein Strafverfahren und er muss mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen. Sein PKW wurde total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 5000 Euro. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch 16 Kräfte der Feuerwehr Alzey, ein Rettungswagen-Team und ein Notarzt.

