Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit 3 KG Drogen flüchtet vor Bundespolizei - Brombeerhecke beendet Flucht

Wanne-Eickel - Bochum - Krefeld (ots)

Dienstagnachmittag (22. Februar) flüchtete ein 26-Jähriger bei Erblicken der Bundespolizisten im Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Während der Flucht sprang der junge Mann von einem Bahnsteig in einen tiefergelegenen Hinterhof. Dort stoppte ihn eine Brombeerhecke.

Gegen 17:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Wanne-Eckel, als sie einen 28-Jähriger erblickten. Der Mann ergriff sofort die Flucht und rannte auf einen nicht genutzten Bahnsteig, von wo er in den wesentlich tiefergelegenen Hinterhof eines Bahnhofsgebäudes sprang. Dort landete der Krefelder in einem Bereich, der stark durch Brombeersträucher bewachsen ist. Der Flüchtige verfing sich in dem dornigen Strauch, so dass seine Flucht damit beendet war.

Bundespolizisten halfen dem 28-Jährigem aus seiner misslichen Lage. Der Mann wies zahlreiche leichte Verletzungen auf. Als Grund seiner Flucht gab er an, dass er eine geringe Menge an Marihuana bei sich hätte. Diese Menge händigte er den Beamten dann freiwillig aus. Ein Bundespolizist erblickte allerdings an der Stelle, wo der Krefelder in dem Brombeerstrauch gelegen hatte, eine Tasche. Bei der Durchsuchung der Tasche fanden die Polizisten über 3 Kilogramm chemische Drogen, so genannte Amphetamine.

Die Einsatzkräfte stellten die Drogen sicher, nahmen den Mann fest und brachten ihn zum Bundespolizeirevier in Gelsenkirchen. Dort bestätigte ein chemischer Test, dass der Krefelder Drogenanhaftungen an seinen Fingern aufwies.

Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und brachten ihn an die zuständige Kriminalpolizei in Bochum, die die weiteren Ermittlungen übernahmen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin