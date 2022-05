Feuerwehr Bremen

FW-HB: Wohnung in Vollbrand

Bremen-Sebaldsbrück (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fischbacher Straße wurde eine Wohnung in der Nacht zum 20.05.2022 vollständig zerstört. Um 01:20 Uhr gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen die ersten Notrufe ein. Die Einsatzsachbearbeiter:innen alarmierten Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Osterholz, den Einsatzleitdienst sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Wohnung im 1. Obergeschoss des zweigeschossigen Wohngebäudes in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen aus den Fenstern. Die drei Bewohner:innen der Erdgeschosswohnung befanden sich bereits im Freien. Alle drei wurden vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht in eine Klinik transportiert werden. Die Bewohnerin der Brandwohnung galt als vermisst.

Zur Menschenrettung- und Brandbekämpfung gingen direkt zwei Atemschutztrupps mit C-Rohren ins Gebäude vor. Eine Drehleiter wurde vor dem Gebäude in Stellung gebracht. In der Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände. Der Brand konnte von den Kräften relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um 02:20 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Die vermisste Wohnungsinhaberin konnte in der Wohnung nicht gefunden werden. Das gesamte Wohnhaus wurde be- und entlüftet. Die Atemschutztrupps führten im Anschluss Maßnahmen zur Einsatzstellenhygiene durch. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte. Der im und am Gebäude entstandene Sachschaden wird vom Einsatzleiter auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

