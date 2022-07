Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 56. Europäisches Folklore-Festival- Polizei Bitburg verzeichnet bislang ruhigen Verlauf

Bitburg (ots)

Nach zweijähriger coronabedingten Zwangspause konnte das 56. Europäische Folklore-Festival wieder vom 08.07.2022-11.07.2022 durch die Stadt Bitburg veranstaltet werden. Gemeinsam mit der Polizei Bitburg wurde hierfür ein entsprechendes Sicherheitskonzept erarbeitet. Hierbei wurden unter anderem technische Sperren zur Verhinderung der beabsichtigten sowie unbeabsichtigten Einfahrt von unberechtigten Fahrzeugen eingesetzt. Neben der Stadthalle wurde den Besuchern des diesjährigen Folklore Festivals auch an vielen weiteren Veranstaltungsorten im gesamten Stadtgebiet Einiges an Unterhaltung geboten. Aus Sicht der Polizei Bitburg verlief das Wochenende bisher ruhig.

Da auch viele amerikanische Militärangehörige das Folklore-Festival besuchen, wurden die Fußstreifen der Beamtinnen und Beamten der Polizei Bitburg durch Mitarbeiter der Security-Police Spangdahlem unterstützt, was auch am heutigen Sonntag ebenfalls mit Unterstützung der luxemburgischen Polizei fortgesetzt wurde. Durch die Präsenz der uniformierten Präventionsstreifen der verschiedenen Einheiten und des kommunikativen Einsatzkonzepts der Polizei Bitburg, konnten aufkommende Streitigkeiten schnell unterbunden werden.

Am Freitagabend wurden durch die Polizei Bitburg sowie die Security Police gemeinsame Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei gab es keinerlei besondere Feststellungen, ansonsten verlief der Freitagabend für die Polizei ruhig.

Am Samstagabend kam es zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Gelände des Folklorefestivals. Bei der ersten Auseinandersetzung am Festplatz "Grüner See" waren ein 22- Jähriger, sowie ein 36- Jähriger beteiligt. Hier wurden gegen beide Beteiligte entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die zweite körperliche Auseinandersetzung hat sich am Bedaplatz zugetragen. Hierbei sollen drei Personen auf einen 23-jährigen Mann eingeschlagen haben. Einer der Beschuldigten konnte vor Ort bereits durch die Polizei Bitburg ermittelt werden. Zwei weitere Personen, welche den 23-Jährigen ebenfalls attackiert haben sollen, sind bislang noch unbekannt. Ansonsten verlief der Samstagabend aus Sicht der Polizei Bitburg ereignisarm.

Die Polizei Bitburg wünscht den Besuchern des Folklore-Festivals weiterhin eine schöne Zeit und einen reibungslosen Ablauf.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell