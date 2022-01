Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (27.01.2022)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall mit rund 15.000 Euro Schaden verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Triberg und Schönwald. Ein 31-jähriger mit einem asiatischen SUV der Marke Zhejiang Gelly kam auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern. Er rutschte mit dem Auto von der Straße, prallte gegen Begrenzungspfosten und stürzte dann mehrere Meter einen Hang hinab, wobei sich das Auto überschlug. Der Fahrer und eine 24-jährige Mitfahrerin blieben dabei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel der Polizei auf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,5 Promille unterstrich. Er musste seinen Führerschein abgeben und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Um das völlig demolierte Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell