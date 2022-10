Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 30.09.-01.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 29. September 2022, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Sporthalle in Bakum, Schulweg 3, beim Ein-/ Ausfahren in/ aus einer Parklücke den dort geparkten Pkw Audi des Geschädigten. Der Verursacher bzw. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-9430 in Verbindung zu setzten.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 30.09.2022 zwischen 12:00 - 14:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, einen an der Osterdammer Straße abgestellten Pkw. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Damme unter der Telefonnummer 05491-999360 in Verbindung zu setzten.

