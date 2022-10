POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 30.09./01.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss Am Donnerstag, 29. September 2022, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Rötepohlstraße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Vechta - Tuning Am Donnerstag, 29. September 2022, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein ...

