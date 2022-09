Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kfz-Zubehör

Zwischen Mittwoch, 28. September 2022, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 29. September 2022, 06.50 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Betriebsgelände einer Baumschule Am Osterfeld und entwendeten von einem dort abgestellten weißen IVECO Transporter einen Kotflügel sowie einen Scheinwerfer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 29. September 2022, zwischen 14.40 Uhr und 15.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Schuhgeschäft in der Cappelner Straße in einem unbeobachteten Moment das rot-lila-farbene Portemonnaie samt Inhalt aus der Handtasche einer 42-jährigen Cloppenburgerin. Diese befand sich im Tatzeitraum an ihrem Kinderwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel OT Beverbruch - Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Am Freitag, 30. September 2022, gegen 03.00 Uhr morgens, öffneten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Beverbrucher Damm und entwendeten seinen Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 29. September 2022, um 9.37 Uhr, wollte eine 75-jährige Autofahrerin aus Garrel von der Nikolausdorfer Straße nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 55-jährige Autofahrerin aus Garrel von einer danebenliegenden Ausfahrt nach rechts auf die Nikolausdorfer Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 55-jährige Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Lastrup OT Hemmelte - Sachbeschädigung an Klassencontainer

Zwischen Freitag, 23. September 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 26. September 2022, 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße einen bei der Grundschule Hemmelte aufgestellten Klassencontainer. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 29. September 2022, um 13.55 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Saterländer mit einem Auto samt Anhänger auf der Lastruper Straße in Richtung Lastrup. An der Einmündung zur Peheimer Straße wollte er nach links in Richtung Peheim fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell