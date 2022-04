POL-PDPS: Falsch beladener LKW - Weiterfahrt untersagt

Zweibrücken (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde eine 46-jährige Pkw-Fahrerin gegen 01:30 Uhr in der Steinhauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ein angebotener Atemalkoholtest einen Wert 0,74 Promille ergeben hatte, musste die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Es droht eine Geldbuße von 500 EUR und ein 1-monatiges Fahrverbot. |pizw Rückfragen bitte an: ...

mehr