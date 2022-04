POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Polizei Pirmasens (ots) - Am 03.04.2022, in der Zeit zwischen 00:45 Uhr und 01:30 Uhr, wurden in der Spitalstraße in Pirmasens durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter die rechten Außenspiegel von drei geparkten PKW beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor; die Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Der verursachte Schaden beträgt ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

