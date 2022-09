Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Festnahme nach Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz Am gestrigen Abend, gegen 21.30 Uhr, haben Beamte des Polizeikommissariates Vechta mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften aus Hannover einen 43-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Antoniusstraße vorläufig festgenommen. Was war passiert? Die Beamten waren zuvor von einem Zeugen darüber informiert worden, dass der ...

mehr