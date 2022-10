Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr - Am 30.09.2022, gegen 08:45h, befuhr ein 33-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die "Ellerbrocker Straße" in 26169 Friesoythe, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem 33-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein ...

mehr