POL-RZ: Sprayer verursachen erheblichen Schaden

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06 /07.01.2022 - Lauenburg

Am Morgen des 07.01.2022 wurden diverse Farbschmierereien und Graffitis an der Albinus-Gemeinschaftsschule in Lauenburg festgestellt. Dabei wurden am 06.01.2022, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr sowohl zahlreiche Türen und Fenster, Zäune als auch die Wände vollgeschmiert. Es wurden offenbar Sprühdosen in den Farben grün, schwarz, weiß und dunkellila genutzt. So ist beinahe das gesamte Schulgelände von den Schmierereien betroffen. Und damit nicht genug, in der darauffolgenden Nacht kamen neue Graffitis hinzu.

Bislang ist hier ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro entstanden.

Die Polizeistation Lauenburg hat die Ermittlungen übernommen bittet nun um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung dieser Straftaten führen, unter der Telefonnummer 04153/3071-0.

