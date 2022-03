Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt - 49-Jähriger geht in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Ein 44-Jähriger und ein 49-Jähriger sind am Donnerstag, 3. März, gegen 5 Uhr in eine Gaststätte an der Schmölderstraße eingebrochen und haben versucht Kupferrohre, einen Stemmhammer und Alkoholika zu entwenden.

Nach Hinweisen stellten zwei Streifenteams das Duo am Tatort. Es erfolgte die widerstandslose Festnahme der beiden Täter. Zur weiteren Beweismittelsicherung in den Räumlichkeiten kam auch ein Diensthundeführer mit seinem Diensthund zum Einsatz.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Beamten den 44-Jährigen. Aufgrund diverser Vorstrafen wurde der 49-Jährige am Donnerstagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell