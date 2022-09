Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW geöffnet

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (06. September) meldete ein Anwohner um kurz vor 3 Uhr der Polizei, dass sich eine unbekannte Person an einem Fahrzeug in der Jahnstraße zu schaffen machen würde. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW konnte festgestellt werden, dass dieser geöffnet und durchsucht worden war. Ob der Täter etwas entwendet hat, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell