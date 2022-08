Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Radfahrer stürzt betrunken gegen geparkten Pkw

Ennepetal (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei, gegen 16:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall am Saarlandring gerufen. Ein Radfahrer geriet im Vorbeifahren an einen geparkten Seat, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Während der Unfallaufnahme fiel der Streife Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-jährigen Gevelsbergers auf. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von fast 2 Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

