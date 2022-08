Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Am Sonnenstein nach Unfall gesperrt

Herdecke (ots)

Am Dienstag (23.08) befuhr ein 24-jähriger Herdecker mit seinem Seat die Straße Am Sonnenstein in Richtung auf den Brennen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Strauch. Das Fahrzeug kippte dadurch auf die Fahrzeugseite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße Am Sonnenstein musste für die Zeit der Bergung etwa eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell