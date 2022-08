Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 11-Jährige auf der Hagener Straße angefahren

Gevelsberg (ots)

Eine 45-jährige war am Dienstagnachmittag (23.08) mit ihrem Nissan Juke auf der Hagener Straße in Richtung Hagen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 lief die 11- jährige Fußgängerin trotz Rotlichtzeigender Fußgängerampel plötzlich von links auf die Fahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß. Das Mädchen aus Gevelsberg wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

